РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Голосование на портале «Добродел» за проекты инициативного бюджетирования стартует 22 мая, в Балашихе предлагается благоустроить берег Саввинского пруда в микрорайоне Саввино, а также пешеходную зону Горенского бульвара, сообщил депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Совещание по вопросам реализации наказов избирателей с использованием практики инициативного бюджетирования прошло 20 мая в дистанционном режиме с участием депутатов Мособлдумы и членов регионального правительства. Несмотря на пандемию, депутаты продолжали работу с населением и сбор наказов в своих округах. Ефимов призвал коллег к широкому информационному освещению практик инициативного бюджетирования через социальные сети, местные СМИ и телевидение.

«В Балашихе, к примеру, предлагается благоустроить берег Саввинского пруда в микрорайоне Саввино, а также пешеходную зону Горенского бульвара. А в Реутове горожане предложили проект «Зеленый каркас», который подразумевает высадку более четырех тысяч деревьев и кустарников вдоль улиц, в жилых микрорайонах, городских парках», - сказал Ефимов.

Он добавил, что для освещения деятельности по проекту уже создан специальный аккаунт в Instagram: @green_reutov.

Всего депутатами по предложениям жителей муниципалитетов для реализации в рамках практики инициативного бюджетирования внесено 603 проекта на общую сумму 500 миллионов рублей. В основном они касаются благоустройства парковых зон, спортивных площадок, а также обеспечения инвентарем, мебелью, учебным оборудование школ и детских садов.

Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно-полезных идей граждан и общественно-значимых проектов развития инфраструктуры.

С 22 по 31 мая пройдет народное голосование – жители сами будут определять, какие идеи достойны реализации и софинансирования из областного бюджета. 8 июля состоится региональный отбор.