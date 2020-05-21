РИАМО - 21 мая. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами защиты, также на экзамене организуют безопасную рассадку детей, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«График проведения ЕГЭ будет доведен до всех педагогов, учеников и родителей сразу же после его формирования», — отмечается в материале.

В этом году ЕГЭ в России стартует 29 июня, экзамен будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Аттестаты выпускникам выдадут до 15 июня.

Высшие учебные заведения начнут приемную кампанию чуть позже и завершат ее в более сжатые сроки.

Ранее из-за распространения коронавируса дата проведения ЕГЭ в стране была перенесена с 8 июня на неопределенный срок.

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