РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан в микрорайоне Котельников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках оперативно-профилактической операции участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Люберецкое» проверили квартиру, расположенную в доме микрорайона Южный горокруга Котельники.

«Установлено, что 35-летний местный житель осуществил постановку на миграционный учет 10 уроженцев республик Средней Азии, но мест для временного проживания им не предоставил. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.