РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. В подмосковных Котельниках провели мониторинг цен в аптеках на средства индивидуальной защиты, всего проверили свыше 20 аптек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Молодежный парламент Котельников в четверг провел рейд по аптекам с целью мониторинга цен.
«Была проверена 21 аптека. Средняя цена на одноразовые маски составила 35 рублей, средняя цена на одноразовые перчатки - 23 рубля. В трех аптеках отдельная льготная цена для пенсионеров составляет 11 рублей, при себе необходимо для приобретения иметь социальную карту», - говорится в сообщении.
По льготной цене можно приобрести не более 30 масок в месяц.
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Текстовая трансляция
21 МАЯ
- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.
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- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.
- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.
- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.
- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.
- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.
- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов
- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.
- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.
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