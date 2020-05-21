РИАМО - 21 мая. На портале государственных услуг Московской области запустили новый сервис по предоставлению информации медицинским работникам о стимулирующих выплатах за работу с коронавирусными больными, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Сервис доступен по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/covid-payment.

«Сервис позволяет узнать подробную информацию о стимулирующих выплатах (президентской, федеральной, региональной) — https://uslugi.mosreg.ru/payments-info», - говорится в сообщении.

Также с помощью специального онлайн-калькулятора можно рассчитать размер надбавок, используя онлайн-калькулятор с учетом условий трудового договора, количества плановых и фактических смен.

Кроме того, можно получить онлайн-выписку по назначенным выплатам, сделать это можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21277. Для получения заявитель должен иметь учетную запись ЕСИА.

Чтобы получить учетную запись ЕСИА, нужно зарегистрировать на Федеральном портале госуслуг. Ознакомиться с информацией о регистрации в ЕСИА можно также на портале госуслуг Московской области — uslugi.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.