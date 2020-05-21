РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В рамках акции «Спасибо врачам» подмосковного отделения «Единой России» медикам в Балашихе передали 1406 подарочных наборов, в которые вошли шоколад, конфеты, чай, печенье и кофе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Наборы для медиков собрали активисты и депутаты регионального отделения «Единой России». В рамках акции в учреждения здравоохранения региона поступит более 16 тысяч таких наборов. С медиками Балашихи встретился секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он поблагодарил врачей за работу, которую они ведут на протяжении почти трех месяцев.

«Общая задача властей всех уровней – сделать так, чтобы медсестры, как и врачи, фельдшеры, водители экипажей скорой помощи, которые сегодня вносят решающий вклад в противодействие распространению инфекции, были должным образом защищены, чтобы их тяжелый, но такой нужный труд оплачивался достойно и без каких-либо задержек. Поэтому вопросы своевременности и полноты всех стимулирующих выплат медикам, обеспечения работников здравоохранения средствами индивидуальной защиты на особом контроле», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что акция «Спасибо врачам» - это знак внимания, важный в такое непростое время, и дополняющий другие меры поддержки, которые действуют сегодня для 22 тысяч врачей, медсестер, специалистов разных профилей, задействованных в регионе в борьбе с пандемией. Так, медикам оказывается материальная и продовольственная помощь, их снабжают средствами индивидуальной защиты.

В Подмосковье выплаты осуществляются по трем линиям: президентские выплаты; выплаты, установленные правительством Российской Федерации и установленные правительством Московской области.

По словам Брынцалова, общая сумма выплат по всем трем основаниям составила более 2,3 миллиарда рублей.

«Деньги доведены в полном объеме. В целом, выплаты получили почти 29 тысяч человек. Знаю, что на федеральный портал по вопросам выплат поступали обращения, жалобы – таких около 230. Чаще всего это средний и младший медицинский персонал, работники поликлиник, которым не предусмотрены «президентские» выплаты. Все обращения отрабатываются», - заключил Брынцалов.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

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- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

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- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

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- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

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