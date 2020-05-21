РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Фабрика в подмосковном Красногорске предлагает медработникам мебель с дополнительной скидкой 20% в рамках акции «Спасибо врачам», сообщается на официальном сайте администрации округа.

Красногорские предприятия запускают акцию «Спасибо врачам». Первой к ней при поддержке администрации округа присоединилась мебельная фабрика «Дана».

«Компания подготовила особое предложение - дополнительную скидку в 20% от актуальной розничной цены. Кроме того, возможен вариант беспроцентной рассрочки сроком до 1 года», - говорится в сообщении.

В Красногорске борются с Covid-19 порядка 1,5 тысячи врачей и медсестер.

По информации руководства фабрики, акция распространяется не только для медиков нашего горокруга, но и всего Подмосковья. Воспользоваться предложением можно до конца 2020 года. Получить скидку можно обратившись на предприятие по телефону 8(495) 641-41-75 или на электронную почту info@dana.ru.

Мебельная фабрика «Дана» является участником проекта «Сделано в Красногорске». К агрегатору gokrasnogorsk.ru уже подключились более 50 местных предприятий. Благодаря интернет-платформе жители могут находить нужные товары или услуги рядом с домом.

«Уважаемые предприниматели, если вы тоже готовы поучаствовать в благотворительных акциях для врачей, вы можете сообщить об этом в красногорский штаб поддержки бизнеса по телефону: 8 (495) 540-54-97 и по электронной почте: info@krascci.ru», - заключается в материале.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.