РИАМО - 21 мая. Столичные спасатели выехали по заявке о возгорании в квартире, но на месте обнаружили мужчину, занимавшегося приготовлением пищи, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Он уточнил, что спасателям сообщили о возгорании по адресу: Федеративный проспект, дом 34, корпус 2.

«Заявка была на загорание в квартире. Наше подразделение прибыло. Все проверили, загорания там не происходило. На месте происходило приготовление пищи», - сказал собеседник агентства.

После прибытия сотрудников МЧС мужчина прекратил готовить еду.