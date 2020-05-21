РИАМО - 21 мая. Проведение ежедневной обработки столичных подъездов дезинфицирующими средствами контролируется, при выявлении нарушений в отношении ответственных применяются строгие меры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Проведение ежедневно дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов», — сказал Бирюков.

Ежедневно отслеживаются сообщения в Сети о недобросовестном проведении обеззараживания. По словам заммэра, каждый такой случай проверяется, если к работе отнеслись халатно, то ответственных наказывают.

О нарушениях можно сообщить в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы «Наш город» и mos.ru.

«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети», — добавил Бирюков.

Он отметил, что вся информация о нарушениях направляется в управляющие организации и в префектуры для контроля.

Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что все управляющие компании обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники проводят работы по дезинфекции в защитной одежде, резиновой обуви, перчатках, респираторах и защитных очках.

Вице-мэр заверил, что средства, используемые при обработке, не портят поверхность и безвредны для людей и животных.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.