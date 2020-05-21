РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении более 53 тысяч рублей под предлогом заключения договора на оказание услуг по монтажу вентиляционных каналов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что неизвестный, представившись сотрудником строительно-монтажной организации, заключил договор об оказании услуг по монтажу вентиляционных каналов. После того, как он получил денежные средства, перестал выходить на связь. Общая сумма материального ущерба составила более 53 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска Стрелковского пункта полиции УМВД по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ »Мошенничество», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.