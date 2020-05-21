РИАМО - 21 мая. Порядка 190 тысяч машин нужно для того, чтобы пробки из уровня два балла в Москве превратились в семь баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом 190 тысяч автомобилей перевозят порядка 230 тысяч пассажиров.

«Для сравнения — такое же количество пассажиров перевозит метро всего за 12 минут. Правда, сейчас лучше никуда не ездить, ни на метро, ни на автомобиле. Оставайтесь дома», - говорится в сообщении.

В Москве и Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Также жители должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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