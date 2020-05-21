РИАМО - 21 мая. Порядка 190 тысяч машин нужно для того, чтобы пробки из уровня два балла в Москве превратились в семь баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
При этом 190 тысяч автомобилей перевозят порядка 230 тысяч пассажиров.
В Москве и Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Также жители должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.
Как подготовить автомобиль к поездке после простоя во время самоизоляции>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии