РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. В подмосковном Красногорске ликвидируют последствия сброса в реку Баньку неизвестных загрязняющих веществ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Красногорский отряд АСУ ЕДДС совместно с МБУ КГС ликвидирует последствия сброса в реку Баньку неустановленных загрязняющих веществ. В работах задействованы 20 человек и 4 единицы техники, используется сорбент», - сказал начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа Игорь Куркин.

По его словам, проводятся работы по блокированию распространения масляных пятен в акватории реки Москвы.

«На месте впадения установлены боновые заграждения, производится просыпка сорбентов масляных пятен и, соответственно, удаление эмульсионной пленки с поверхности воды», - подчеркнул Куркин.

Параллельно сотрудники отдела экологии администрации горокруга Красногорск совместно с представителями Минэкологии МО и правоохранительных органов прочесывают русло реки Баньки вверх по течению в поиске тех, чьи варварские действия могли нанести большой ущерб природе.

«На место направлены эксперты для забора проб воды. По результатам расследования будет принято решение о возбуждении административного либо уголовного дела», - заключается в материале.