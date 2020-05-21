РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. В подмосковном Красногорске ликвидируют последствия сброса в реку Баньку неизвестных загрязняющих веществ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
По его словам, проводятся работы по блокированию распространения масляных пятен в акватории реки Москвы.
«На месте впадения установлены боновые заграждения, производится просыпка сорбентов масляных пятен и, соответственно, удаление эмульсионной пленки с поверхности воды», - подчеркнул Куркин.
Параллельно сотрудники отдела экологии администрации горокруга Красногорск совместно с представителями Минэкологии МО и правоохранительных органов прочесывают русло реки Баньки вверх по течению в поиске тех, чьи варварские действия могли нанести большой ущерб природе.
«На место направлены эксперты для забора проб воды. По результатам расследования будет принято решение о возбуждении административного либо уголовного дела», - заключается в материале.
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