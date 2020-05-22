РИАМО - 22 мая. Каждый автомобилист может столкнуться с такой неприятной ситуацией, как барахлящий двигатель. Одной из причин является вода в топливном баке. Эксперты рассказали, откуда в системе берется конденсат и что делать, чтобы этого не происходило.

Опасная вода

Образование конденсата происходит следующим образом. При расходовании топлива освободившееся в баке место занимает воздух. Он проникает внутрь из-за того, что бак не герметичен. Вместе с воздухом в систему попадает вода в виде пара.

«Когда бак остынет, вода сконденсируется на стенках и стечет на дно. За три израсходованных бака топлива это составит около двух кубиков воды, наличие которой негативной скажется на работоспособности топливной системы», - пояснил заведующий кафедрой «Автомобили, конструкционные материалы и технологии» СибАДИ Игорь Князяев.

Процесс образования конденсата в баке особенно активно происходит в межсезонье, когда погода резко меняется.

Вода в баке – вовсе не безобидное явление. Она приводит к коррозии, выходу из строя фильтров и проблемам в работе всей топливной системы. В конечном итоге автовладельцу предстоит потратиться на серьезный ремонт.

Внимание к топливу

Технический директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рекомендует регулярно следить за состоянием топливной системы автомобиля.

Проводить замену топливного фильтра эксперт советует каждые 40 тысяч километров, если вы ездите на бензине, или каждые 20 тысяч километров, если ваше авто работает на дизеле.

Также следует обратить особое внимание на топливо, которым вы заправляете свой автомобиль. Избежать проблем позволит качественное топливо, которое предлагают проверенные АЗС крупных сетей.

Пилот команды YokaTeam, президент Новосибирской федерации автоспорта Армен Арутюнян добавил, что заправляться следует топливом с тем октановым числом, которое прописано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если зальете топливо более низкого октанового числа, ждите поломки.

До полного бака

Еще одним полезным советом, как защитить топливную систему от появления конденсата, поделился руководитель направления контроля качества нефтепродуктов и метрологического обеспечения сети АЗС «Газпромнефть» Дмитрий Верещагин.

Совет простой – заправляйтесь до полного бака. В этом случае сокращается поверхность, на которой может образовываться конденсат.

«Учтите, что заполняемый объем топливной системы всегда отличается от паспортной емкости бака в большую сторону. Бензобак не откалиброван как измерительный сосуд. Поэтому от 10% до 20% резервного объема часто не учтено в документах», - пояснил Верещагин.

По словам эксперта, в бак машины можно смело заливать на несколько литров больше топлива, чем указано в паспорте. Кстати, на заправках «Газпромнефти» оплатить топливо можно не выходя из авто – с помощью приложения, что особенно актуально в текущей эпидемиолгоической ситуации.