РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 21 мая. Школьники и студенты подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе проектов по энергосбережению и экологии «Вместе ярче», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Стартовал региональный этап всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «Вместе ярче», приуроченный к 100-летнему юбилею плана Государственной электрификации России. Подать заявку на участие в конкурсе могут дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. Номинации сформированы с учетом возрастных категорий: конкурс рисунков и плакатов, конкурс сочинений и конкурс творческих и исследовательских проектов», - говорится в сообщении.

В условиях действующего режима самоизоляции творческую работу нужно загрузить через личный кабинет на сайте: https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse. Региональный этап продлится до 15 октября.

Итоги конкурса будут подведены ко Дню энергетика 22 декабря. Победителей ждут ценные призы, а старшеклассники смогут также получить приглашение в Москву от организаторов и партнеров мероприятия — Национального исследовательского университета «МЭИ» и ведущих энергетических компаний России.