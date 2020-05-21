РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В Мытищинской городской клинической больнице работают 12 студентов из Московского областного медицинского колледжа №5 города Серпухов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Это Дарья Комарова, Ольга Морозова, Ирина Ким, Анастасия Киселева, Елизавета Трубицына, Софья Терентьева, Виктория Лаврухина, Гаддасса Казимир, Елизавета Щапова, Ангелина Буторина, которые работают медсестрами, и Николай Рогожин и Ян Голутво - медбратья. С ними оформлен трудовой договор», - говорится в сообщении.

Студенты живут в гостинице при центре единоборств, недалеко от больницы. В этой гостинице проживают и другие медицинские работники, которые на время пандемии в целях безопасности приняли решение самоизолироваться, временно не возвращаться в семью.

Дарья Комарова работает в 1-м терапевтическом отделении.

«На работу мы уходим на сутки. Выполняем обязанности палатной, постовой и процедурной медсестры, а это, в том числе, и постановка капельниц, транспортировка пациентов. Да, непросто находиться подолгу в защитном костюме, специальных в очках, других средствах индивидуальной защиты, но необходимо, сейчас - это наша работа. Все наши усилия направлены на то, чтобы пациентам была оказана помощь, они излечились. Более того, работа в непростой эпидобстановке для нас, будущих специалистов, хорошая практика», - сказала Комарова.

Ребята продолжают оставаться студентами, ведь учебный процесс, который сейчас проходит онлайн, никто не отменял. Занятиям ребята посвящают свободное время. Сначала они прослушивают лекции, а потом решают тесты.