РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мая. В городском округе Щелково продолжаются работы по уничтожению борщевика Сосновского, специалисты уже обработали свыше 20 гектаров земли, всего будет обработано более 140 гектаров, работы пройдут в три этапа, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Работы проходят на муниципальных землях. Борьба с вредоносным растением на частных участках — это ответственность собственника. За ее невыполнение предусмотрены штрафы: для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч до 1 миллиона», - говорится в сообщении.

Наиболее масштабная работа пройдет а районе Фряново — более 40 гектаров земель будет обработано не только в самом поселке, но также в деревнях Аксеново, Ескино, Старопареево, Коняево, Бартеньки, Булаково и Машино. Площадь более 34 гектаров будет обработана в деревне Каблуково и Малые жеребцы, селе Петровское и Огудневском лесничестве.

В Литвиново, Мишнево и Орлово гербицидами обработают порядка 33 гектаров земли. Близ деревень Сабурово, Богослово и Корякино, а также земли Новой и Старой Слободы - по 15 гектаров.

Кроме этого, работы пройдут в деревне Медвежьи Озера. В Щелкове борщевик ликвидируют вдоль улицы Заречная и на участке около СНТ «Ветеран Космоса».

Если вы заметили участок, заросший борщевиком, всегда можно обратиться в администрацию городского округа Щелково по телефону: 8 496 566-98-51.