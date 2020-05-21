РИАМО - 21 мая. Минпросвещения России приняло решение отменить выпускные экзамены для учеников девятых классов, сообщает РИА Новости.

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах», - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он добавил, что выпускникам выдадут аттестаты до 15 июня.

Министерство просвещения России ранее решило отменить обязательный государственный экзамен (ОГЭ), который сдают ученики девятых классов.



Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ начнется по всей стране 29 июня. Все выпускники школ этого года получат аттестаты без экзаменов. Экзамены будут обязательными только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы.