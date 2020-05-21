В Московском регионе из-за коронавируса продолжается режим самоизоляции, но интересно провести выходные можно и не выходя из дома. Например, посетить онлайн-экскурсию по «Москве-Сити». Для театралов Малый театр подготовил трансляцию спектакля по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад», а Московский Губернский театр совместно с Сергеем Безруковым запустили проект «МГТ ТВ». Фанатам командных развлечений понравятся квизы и квесты в онлайн-формате, а любителей музыки ждут онлайн-концерт Владимира Преснякова, марафон в честь 80-летия Иосифа Бродского и выступление a cappella от «Московских сезонов».

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Экскурсия в Zoom от смотровой «Москвы-Сити»

Где: в Zoom

Когда: 22 и 24 мая

Бесплатная Zoom-экскурсия «Удивительное путешествие в историю «Москва-Сити» от самой высокой смотровой площадки в Европе Panorama360 состоится 22 мая в 12:00 и 24 мая в 14:00. Во время Zoom-конференции для всех желающих экскурсовод расскажет интересные факты о московских небоскребах: какие небоскребы востребованы в кинематографе, какая башня называется призраком, каким планировался изначально деловой квартал «Москва-Сити» и пр. Участники смогут задавать вопросы во время экскурсии в общем чате. Для участия нужно скачать приложение Zoom и выбрать одну из дат экскурсий.

Хотя смотровая площадка на время режима повышенной готовности закрыта для посещения, участники зум-экскурсии смогут выиграть коробку мороженого или билет с открытой датой на смотровую PANORAMA360. Для участия в розыгрыше нужно выложить фото с zoom-экскурсии в сторис в Instagram с хэштегом #ZoomPanorama и отметить @pnr360.ru. Всем участникам будут присвоены номера в личных сообщениях, а итоги подведут с помощью рандомайзера и опубликуют результаты в сторис аккаунта @pnr360.ru.

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Трансляция спектакля «Маскарад»

пресс-служба Малого театра пресс-служба Малого театра пресс-служба Малого театра 1 из 3

Где: онлан-кинотеатр Okko

Когда: с 21 мая

Малый театр в рамках проекта «Искусство онлайн» к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова покажет запись спектакля «Маскарад» в постановке режиссера Андрея Житинкина. В главных ролях – народные артисты России Борис Клюев, Борис Невзоров, Владимир Носик, Елена Харитонова и Александр Вершинин. Трансляция спектакля начнется 21 мая в 19:00, запись будет доступна в течение месяца в онлайн-кинотеатре Okko.

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Онлайн-квесты «Клаустрофобии»

сайт Клаустрофобии

Где: moscow.claustrophobia.com

Когда: с 21 мая

Организатор командных квестов проект «Клаустрофобия» предлагает попробовать популярное развлечение в новом формате. С 21 мая можно поучаствовать в мультимедийном онлайн-квесте с актерами. Организаторы подготовили увлекательный сюжет «Ограбление в Дэнвиче». Участникам предстоит перенестись в послевоенную Америку 50-х и устроить крупное преступление, не попавшись полиции. Все события озвучивают профессиональные актеры, а игровые зоны, предметы и головоломки визуализированы на экране. Для участия нужны только наушники и микрофон. Минимальное количество участников – два человека. Стоимость – 1200 рублей с команды.

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Лекция «Архитектура в кино»

Где: сайт Москино

Когда: 22 мая в 19:00

Сеть кинотеатров «Москино» и образовательный проект «Москва глазами инженера» представляют онлайн-лекции по истории кино. 22 мая Айрат Багаутдинов расскажет о советском кино и роли архитектуры в нем – от эпохи застоя до наших дней. В программе – обсуждение фильмов «Ирония судьбы, или С Легким паром!» Эльдара Рязанова, «Любить человека» Сергея Герасимова, «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, а также «Курьер», «Москва» и «Шпион».

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Онлайн-концерт Владимира Преснякова

Где: платформа Okko

Когда: 23 мая в 17:00

Владимир Пресняков 23 мая даст концерт «Слушая тишину» в онлайн-кинотеатре Okko. Выступление пройдет в рамках проекта «Шоу ON!». На концерте прозвучат главные хиты артиста.

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Мастер-класс от музея «Гараж»

Где: официальный сайт музея

Когда: 23 мая в 15:30

Vузей современного искусства «Гараж» совместно с художницей Анной Паркиной подготовили цикл занятий для всей семьи «Дада-коллаж». Участники узнают, кто такие дадаисты и чем они занимались, познакомятся с работами Франсиса Пикабиа и Макса Эрнеста, а также попрактиковаться и сделать коллаж с использованием этой живописной техники. Участие в мастер-классе бесплатное, по предварительной регистрации.

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Онлайн-канал Московского Губернского театра

Где: сайт и YouTube канал театра

Когда: 23 мая

Московский Губернский театр совместно с Сергеем Безруковым запустили новый онлайн-проект – канал «МГТ ТВ». Ежедневно в эфире будут выходить новые программы. Так, 23 мая в 15:00 в рубрике «Карантинное чтиво», посвященной творчеству писателей и драматургов-юбиляров, к 80-летию Иосифа Бродского артисты прочитают лучшие стихотворения поэта. А в 20:00 актер театра Антон Соколов выступит с мини-концертом «Песни у костра».

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Онлайн-концерт в честь 80-летия Иосифа Бродского

Где: на инфоканале «Триколор ТВ», на сайте организатора

Когда: 24 мая в 17:00

«Триколор» в честь юбилея со дня рождения знаменитого русского поэта Иосифа Бродского проведет музыкальный марафон «Не выходи из комнаты». Участие в шоу примут БАСТА, Александр Васильев («Сплин»), Диана Арбенина («Ночные снайперы»), Андрей Макаревич («Машина времени»), Noize MC, который представит новую версию песни «В темноте», группа 25/17, Billy’s Band. После концерта состоится премьера отрывка из документального фильма «Часть речи. 2020», где близкие друзья и родственники Иосифа Бродского прочитают его любимые стихи. Также будет проведена виртуальная экскурсия по музею-квартире поэта «Полторы комнаты». Посмотреть концерт можно 24 мая в 17:00.

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Онлайн-квиз «Кино, музыка и сериалы»

группа квиза Go Quiz в социальной сети «ВКонтакте»

Где: https://gokviz.ru/

Когда: 24 мая в 18:00

Интеллектуальные игры «Go!Квиз» тоже перебрались в интернет: побеждать соперников вместе с друзьями или семьей теперь можно с помощью стримов. Так, 24 мая в 18:00 состоится тематическая игра для фанатов массовой культуры. Настоящих экспертов в области музыки, кино и сериалов ждет шесть туров и 40 каверзных вопросов, продолжительность игры – два часа. Количество участников в команде не ограничено. Стоимость – 1000 рублей с команды.

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Онлайн-события от «Московских сезонов»

Где: Instagram-аккаунт и другие соцсети «Московских сезонов»

Когда: 22, 23, 24 мая

22 мая в 20:00 в прямом эфире в аккаунте Instagram «Московских сезонов» состоится увлекательное космическое путешествие. Экскурсовод Московского планетария Ирина Сухобокова расскажет интересные факты о спутнике Земли – Луне.

В субботу, 23 мая в 16:00 шеф-повар Юрий Книжник поделится своими кулинарными секретами. Он проведет мастер-класс по приготовлению классического блюда итальянской кухни – пасты болоньезе.

Также «Московские сезоны» порадуют любителей музыки – 24 мая в 17:00 начнется выступление группы ONAIR. Коллектив из Берлина исполнит а-капелла версии песен легендарных рок-групп Pink Floyd, Led Zeppelin, Prince, Depeche Mode, Queen и Coldplay.

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