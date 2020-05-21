РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Юные жители подмосковных Люберец могут принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Экология глазами детей», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всероссийское общество охраны природы и министерство природных ресурсов и экологии РФ при поддержке Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского организует Всероссийский конкурс детского рисунка «Экология глазами детей». Юные жители Люберец в возрасте от 6 до 14 лет могут прислать свои рисунки на экологическую тематику до 10 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Конкурсные работы должны представлять из себя сканы рисунков, выполненных на бумаге формата А4 и выше с использованием любой техники и средств для рисования. От одного участника принимается не более одной работы. Заявка подается через сайт конкурса: http://voop-rf.ru/eco-dedi.

По итогам конкурса жюри определит не менее трех финалистов в каждой возрастной номинации и не менее 50 лауреатов всего конкурса. Победителей конкурса наградят дипломами и подарками Всероссийского общества охраны природы.

Лучшие работы юных художников разместят на рекламных носителях в регионах России, на интернет–ресурсах природоохранных государственных министерств и ведомств, в средствах массовой информации.