РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Главнокомандующий Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Волошина и ветерана труда космической отрасли Нинель Волошину с 73-летием совместной жизни, супругам вручили цветы и подарки, чету пригласили на Парад Победы, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Торжественное мероприятие для четы Волошиных провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где ветеран проходит лечение, а жена его сопровождает. В режиме видеоконференции главнокомандующий пообщался с четой Волошиных, передал поздравления от президента России.

«Владимир Путин просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей. Спасибо вам за все за это и низкий поклон», - сказал Золотов.

Он пожелал Герою Советского Союза скорейшего выздоровления и пригласил супругов на предстоящий Парад Победы. Волошина поблагодарила руководство и медперсонал Главного военного клинического госпиталя Росгвардии за качественное лечение, внимание и теплоту, с которой относятся к ветерану врачи, медсестры и санитары.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Виктор Губань вручили Волошиным цветы и подарки.

Супруги Волошины познакомились в 1947 году в Москве в Театре Оперетты. Им удалось создать большую семью, воспитать сына, порадоваться рождению внучки и трех правнучек и сохранить любовь спустя много лет.

Волошин принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года, пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр.

В 1943 году ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1944 году президент США Франклин Рузвельт наградил его высшей воинской офицерской наградой своей страны - «Серебряной Звездой». В Кремле эту награду вручил представитель американского президента Гопкинс, посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Волошин участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.