РИАМО - 21 мая. Военный призыв для тех, кто поступает в вузы, в этом году отменен, сообщает РИА Новости.

«Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет отложен», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства предложил провести ЕГЭ 29 июня.

По словам президента, уже достигнуты соответствующие договоренности с министерством обороны РФ.

В этом году 11-й класс заканчивают почти 692 тысячи российских школьников.

Весенний призыв стартовал в России 1 апреля. В планах весенней призывной кампании - отправить в ряды вооруженных сил 135 тысяч человек