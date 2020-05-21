РИАМО - 21 мая. Единый государственный экзамен начнется по всей России 29 июня, сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что все выпускники школ этого года получат аттестаты без экзаменов.

По словам главы государства, экзамены в этом году будут обязательными только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы. Школы помогут им в подготовке в дистанционном режиме.

Путин также добавил, что дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ нужно предусмотреть не только в июне и августе, но и в течение следующего учебного года.

Из-за пандемии коронавируса дата проведения ЕГЭ в России была перенесена с 8 июня на неопределенный срок.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.