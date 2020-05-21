РИАМО - 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с 65-летием и пожелал ему сибирского здоровья и новых побед.

«Сегодня исполняется 65 лет Сергею Кужугетовичу Шойгу – офицеру, человеку слова, мудрому наставнику. Я благодарен отцу и судьбе, что у меня есть возможность общаться с такими достойными людьми», - написал Воробьев в Instagram.

Он отметил, что Шойгу из тех людей, которые вкладывают всю душу в свое дело, будь то управление министерством, вооруженными силами или резьба по дереву.

«Результаты этой работы всегда вдохновляют и вызывают уважение», - добавил губернатор.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Туве. С 1994 по 2012 годы Шойгу занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году Шойгу был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года был назначен министром обороны РФ.

Шойгу - Герой Российской Федерации (1999), заслуженный спасатель Российской Федерации (2000), генерал армии (2003). В январе 2020 года ему было присвоено звание почетного гражданина Подмосковья. В день 65-летия Сергея Шойгу наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.