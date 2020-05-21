В эпоху коронавируса и всеобщей самоизоляции популярность онлайн-кинотеатров существенно возросла. Изменения коснулись и киноиндустрии в целом – некоторые фильмы вышли в интернет-прокат раньше запланированного, а будущее многих офлайн-кинотеатров оказалось под вопросом. О том, какие жанры предпочитают российские зрители во время пандемии и что ждет индустрию кинопроката в ближайшем будущем, РИАМО рассказал владелец оналайн-кинотеатра tvzavr Руслан Кафтанатий.

– Сейчас из-за коронавируса все развлечения ушли в онлайн-формат. Насколько вырос спрос на услуги онлайн-кинотеатров в связи с самоизоляцией и закрытием кинотеатров?

– Пандемия COVID-19 стала поворотной точкой для всей индустрии развлечений. Оказавшись в полной изоляции, отрезанными от привычного «живого» досуга, люди, естественно, обратились к интернету в поисках того, что могло бы им заменить походы в театры, на концерты, лекции и так далее. Онлайн-кинотеатры стали одной из самых главных альтернатив всему этому, поскольку, в отличие от тех же онлайн-концертов и онлайн-спектаклей, формат которых только начал зарождаться в условиях пандемии, онлайн-кино – это уже сложившаяся полноценная ниша, которая существует в России примерно с 2010 года. Тогда же, к слову сказать, возник и tvzavr.

С каждым годом отрасль набирала обороты, и к 2019 году, по данным исследования J’son and Partners Consulting, общая выручка рынка легальных видеосервисов составила порядка 41,2 млрд рублей, что на 65,7 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Однако если до того рост год от года был планомерным, то теперь он носит резкий и скачкообразный характер. По итогам марта и апреля темпы роста индустрии уже увеличились в разы.

И такой рост сохранится до конца самоизоляции точно. Потом же, скорее всего, темпы роста спадут, однако сам рост продолжится.

– Пожалуй, онлайн-кинотеатры – один из немногих видов бизнеса, не пострадавших в пандемию. Это так? Увеличились ли продажи в tvzavr? Выросла ли ваша аудитория за последнее время и насколько?

– Как я уже говорил, онлайн-кинотеатры действительно стали одним из основных видов досуга по время пандемии, поскольку кино позволяет, не выходя из дома, погрузиться в какой-то другой мир, посетить другие страны или даже галактики, отвлечься от повседневных проблем, помогает справиться с тяготами самоизоляции.

Примечательно, что если в первые недели карантина популярностью пользовались фильмы-катастрофы (на первом месте в топе у нас был, например, фильм «Заражение», который многие называют пророческим), то впоследствии люди стали смотреть больше экшена, фэнтези и мультфильмов.

Если говорить об увеличении продаж в целом, то за март они увеличились в три раза по сравнению с таким же периодом в прошлом году, а в апреле – еще на 20 % по сравнению с мартом и в 4,5 раза по сравнению с апрелем 2019 года.

В целом же таких показателей по продажам за данные месяцы в tvzavr не было никогда за все 11 лет его существования. Наш маркетинг-директор Даниил Саверский, конечно, чрезвычайно рад таким показателям и рассчитывает на дальнейший их рост и в мае.

Что касается аудитории, то среднемесячный показатель до пандемии был у нас примерно 40 млн пользователей, а по данным за апрель он увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

– Как вы считаете, насколько пострадает киноиндустрия в целом и кинотеатры в частности из-за нынешней ситуации, когда люди не ходят в кино уже почти два месяца?

– Конечно, для всех офлайн-кинотеатров пандемия стала очень сильным и болезненным ударом. Вот уже несколько месяцев они терпят серьезные убытки, и боюсь, что далеко не все из них смогут открыться после снятия карантина. Однако помимо них чрезвычайные потери несут также и киностудии, в том числе и крупные. Многие из них были вынуждены перенести свои релизы на несколько месяцев, а в отдельных случаях и на пару лет вперед.

Поэтому даже когда режим ограничений будет снят и кинотеатры возобновят свою работу, боюсь, что многим будет просто нечего показывать.

Плюс ко всему, люди еще достаточно долгое время будут избегать толпы и, соответственно, мероприятий и мест с большим скоплением народа. Поэтому кризис в кинотеатральном прокате будет иметь довольно затяжной характер.

– Каковы ваши прогнозы по развитию формата онлайн-кинотеатров в России?

– На мой взгляд, возникшая ситуация позволила многим студиям, в том числе и крупным, по-другому взглянуть на индустрию онлайн-кинотеатров.

Если раньше большая часть правообладателей делала ставку именно на кинотеатральный прокат, то в условиях пандемии многие впервые стали давать премьеры фильмов в онлайн-формате и значительно сокращать «цифровые окна» – период между окончанием кинотеатрального проката фильма и началом его проката в онлайн.

Так, например, фильм «Хищные птицы» благодаря пандемии имел невероятно короткое для голливудского блокбастера «окно»: он должен был появиться у нас на платформе 22 апреля, а вышел 1 апреля. Это, конечно же, сильно стимулировало рост продаж и приток аудитории, а соответственно и доходы. Поэтому очень сильно увеличился и уровень доверия правообладателей к онлайн-прокату, что, на мой взгляд, позитивно скажется и на дальнейшем развитии онлайн-кинотеатров.

– Какие жанры, пакеты, подписки наиболее востребованы сегодня у зрителя? Что сейчас чаще всего выбирают ваши подписчики?

– Как я уже говорил, большим спросом с начала пандемии пользуются фильмы-катастрофы, самым популярным среди которых стала культовая лента Стивена Содерберга «Заражение». Кроме того, очень популярны новинки кинопроката, которые из-за прекращения работы офлайн-кинотеатров появились у нас на платформе сильно раньше, а также детский и семейный контент. Топ-10 самых популярных фильмов за апрель такой:

– «Заражение»;

– «Бладшот»;

– «Плохие парни навсегда»;

– «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»;

– «Джуманджи: Новый уровень»;

– «Джокер»;

– «Вперед»;

– «Холодное сердце 2»;

– «Ржев»;

– «Маленькие женщины».



– Насколько чаще сейчас люди смотрят кино онлайн?

– По данным tvzavr за апрель, смотрение на платформе увеличилось на 45% по сравнению с таким же периодом 2019 года и на 20% по сравнению с мартом.

– Какие тенденции сейчас в киноиндустрии в целом? Какие перспективы развития после эпидемии?

– По следам западных коллег многие игроки российского рынка легального онлайн-видео стали делать ставку на создание собственного контента для своих видеоплатформ. Это дает им, прежде всего, эксклюзивность, которая также является одним из главных трендов на рынке онлайн-видео. Мы одними из первых ввели тренд на контент собственного производства в отечественной отрасли, сняв еще в 2017 году серию мини-документалок о работе одного из самых знаменитых кинофестивалей в мире – Каннского кинофестиваля. Они назывались «Каннские дневники».

Что касается наших текущих планов по созданию собственного контента, они также у нас есть: в данный момент мы ведем переговоры с несколькими известными продюсерами и режиссерами, проводим аналитику и исследования о том, какой контент, формат и тема интересны российскому зрителю. Когда-то по этому пути пошел Netflix, впоследствии снявший на основе полученных данных свой первый и культовый сериал – «Карточный домик». Надеемся, что у нас тоже получится что-то интересное.

– Как вы думаете, может ли кинопрокат со временем полностью уйти в онлайн или люди все равно будут ходить в кино?

– Безусловно, офлайн-прокат не исчезнет, поскольку в кинотеатры люди ходят не только посмотреть фильм, но и получить определенный эмоциональный опыт. Сам поход в кино, атмосфера темного зала, большой экран – это все часть развлечения, часть ритуала. Люди, которые любили ходить в кино, продолжат в него ходить и после пандемии, а те, кто предпочитал домашний просмотр, останутся верны ему.

Лично мы не считаем и никогда не считали офлайн-кинотеатры своими конкурентами. Мы работаем в разных нишах, предлагаем людям совершенного различный эмоциональный опыт, который отлично дополняет друг друга.