РИАМО - 21 мая. Отсрочки по уплате штрафов предоставляют столичным предпринимателям, которые сейчас находятся в тяжелом финансовом положении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала года Госинспекция по недвижимости вынесла предпринимателям 1553 постановления об административном наказании за нарушения в земельно-имущественной сфере.

«При этом в условиях ограничений и приостановки деятельности предприятия, оказавшиеся в трудном финансовом положении, могут получить отсрочку на уплату этих штрафов. Сейчас рассрочка и отсрочка предоставлены уже по 47 делам на сумму 19,9 миллиона рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такое послабление доступно любому столичному бизнесмену, который пользуется городской землей или нежилым фондом. Для этого в Госинспекцию по недвижимости нужно предоставить банковскую выписку о том, что на счете недостаточно средств для уплаты штрафа.

Если штраф невозможно оплатить по объективным обстоятельствам, то рассрочку предоставят на один месяц. К таким причинам относится болезнь, необходимость соблюдения режима самоизоляции, достижение возраста свыше 65 лет.

На оплату штрафа есть 60 дней с момента вступления в силу постановления с помощью онлайн-сервисов и приложений.

Физлица могут уплатить штрафы с помощью банковских мобильных приложений, в том числе «Сбербанка Онлайн». Предпринимателям нужно использовать приложение «Бизнес Онлайн».