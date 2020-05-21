РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Люберецкие медики могут задать вопросы о положенных выплатах за работу с пациентами с коронавирусом по телефону горячей линии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для оказания адресной помощи врачам в городском округе Люберцы создана специальная комиссия, связаться с ней можно по телефону: 8(495)559-97-32. Всю информацию по выплатам сотрудники поликлиник и больниц могут получить в своем лечебном учреждении, а также по телефонам, выделенным для данной цели», - говорится в сообщении.

Так, в Люберецкой областной получить информацию можно по телефонам: 8(495)558-42-36, 8(495)567-42-02. В Люберецкой подстанции «Московская областная станция скорой медицинской помощи» действует номер телефона: 8(916)731-24-18. Также можно позвонить по телефону Московской областной станции скорой медицинской помощи: 8(905)502-47-93.

На портале Государственных и муниципальных услуг Московской области медики городского округа Люберцы могут рассчитать размер выплат за работу с covid-пациентами.

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.