РИАМО - 21 мая. Московские власти не планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

При этом иммунитет к коронавирусу говорит о том, что ранее пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. Медики не исключают того, что вирус какое-то время еще может присутствовать в организме.

«Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — говорится в сообщении.

Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем.

«Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает «бороться» с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы», — отметил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Депздрава Алексей Мазус.

Он подчеркнул, что еще на начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела – иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней – иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом.

С 15 мая в Москве начались массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусной инфекции. Результаты можно будет посмотреть на портале mos.ru.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.