РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Строительные работы возобновили на 71 объекте в подмосковном Красногорске после вынужденного перерыва из-за ограничительных мер по причине пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В городском округе Красногорск строительные работы возобновлены на 71 объекте. Соответствующие уведомления застройщики направили в Главгосстройнадзор Московской области», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника отдела надзора за строительством №2 Главного управления Главгосстройнадзора Московской области Антон Маркелов сообщил, что сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение требований стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 49 объектах в Красногорске.

Горокругу присвоен рейтинг соответствия муниципальных образований стандарту 4,8 балла из 5.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.