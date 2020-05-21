РИАМО - 21 мая. В столице завершено предварительное расследование по делу о привлечении четырехлетнего ребенка к занятию попрошайничеством, обвиняемая предстанет перед судом, ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Установлено, что женщина, являясь родной матерью своего четырехлетнего сына, не имея постоянного источника дохода, с августа 2019 года с целью заработка систематически вовлекала его в занятия попрошайничеством, совершаемым как в общественных местах на улицах города, так и в столичном метро», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия вина обвиняемой в противоправном деянии была полностью доказана. По данному факту следователи УВД на Московском метрополитене возбудили уголовное дело по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Мальчик должен был выпрашивать деньги у прохожих, а после передавать их матери, которая, используя уговоры, родительский авторитет, а также демонстрируя личный пример, пробуждала в мальчике стремление к совершению данных антиобщественных действий. Тем самым гражданка причинила вред моральному, нравственному и духовному развитию ребенка.

Уголовное дело в отношении обвиняемой с утвержденным обвинительным заключением направили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

На время предварительного следствия в отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В январе 2020 года в результате проверочных мероприятий полицейские столичной подземки на станции «Минская» задержали 34-летнюю безработную по подозрению в вовлечении в совершение антиобщественных действий своего малолетнего сына.