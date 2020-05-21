РИАМО - 21 мая. В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве своей бабушки в ходе ссоры, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Убийство произошло 20 мая в квартире дома на Пятницком шоссе. Женщина 1949 года рождения была задушена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

«В настоящее время мужчина 1998 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение», — сказала Иванова.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.