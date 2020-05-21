РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина подписала постановление, в соответствии с которым в округе с четверга возобновляется отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске возобновится отопительный сезон. Соответствующее постановление №920/5 подписала глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина в четверг, 21 мая», - говорится в сообщении.

Руководителям ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций всех форм собственности поручено в срочном порядке возобновить подачу тепла в социальные объекты и жилой фонд с 21 по 24 мая включительно.

Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красногорска и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, а также на основании многочисленных жалоб жителей городского округа.

Ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте администрации муниципалитета.