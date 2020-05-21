РИАМО - 21 мая. Подмосковные участники федеральной инициативы «Кадры будущего для регионов» защитили свои проекты в режиме онлайн, ими стали 280 школьников и 50 студентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Она добавила, что участники проекта выступили на достойном уровне, а многим команды произвести сильное положительное впечатление. Министр уверена, что впереди их ждет большое будущее. В регионе ребят будут поддерживать и помогать в реализации самых смелых идей.
Проект «Кадры будущего для регионов» в Подмосковье реализуется с 2018 года в рамках соглашения губернатора региона Андрея Воробьева c Агентством стратегических инициатив.
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