РИАМО - 21 мая. Подмосковные участники федеральной инициативы «Кадры будущего для регионов» защитили свои проекты в режиме онлайн, ими стали 280 школьников и 50 студентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Основная задача проекта – сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды. В этом году участников инициативы ждал новый формат защиты проектов – в дистанционном режиме, благодаря чему ребятам удалось отточить навыки выступлений в цифровой среде», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участники проекта выступили на достойном уровне, а многим команды произвести сильное положительное впечатление. Министр уверена, что впереди их ждет большое будущее. В регионе ребят будут поддерживать и помогать в реализации самых смелых идей.

Проект «Кадры будущего для регионов» в Подмосковье реализуется с 2018 года в рамках соглашения губернатора региона Андрея Воробьева c Агентством стратегических инициатив.