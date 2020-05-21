РИАМО - 21 мая. В Московской области по уровню индекса самоизоляции лидируют микрорайон Балашихи Железнодорожный и Лобня с показателем три балла, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, также высокий уровень самоизоляции зафиксирован в поселении Московский в ТиНАО, индекс составил 3,1 балла.

Показатель индекса 2,8 балла зарегистрировали в Ивантеевке и Королеве, 2,7 балла – в Балашихе и Лыткарине, 2,6 – в Сергиевом Посаде и Красногорске.

В Москве индекс самоизоляции составил 2,1 балла.

В Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса по 31 мая, выходить из дома можно только по веским причинам.

«Яндекс» отслеживает количество людей на улицах городов по шкале от нуля по пяти, где пять – на улицах почти никого нет, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

За сутки в столице выявили 2913 случаев коронавируса, в Подмосковье - 892 случая.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.