РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. Более 30 человек находятся на патронаже у депутата Котельников Рании Ибрагимовой, она помогает им по время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Муниципальный депутат, председатель местного отделения ассоциации советов многоквартирных домов Рания Ибрагимова ежедневно проверяет состояние более 30 человек, которые находятся у нее на патронаже. Это пожилые жители, которые сейчас в связи с распространением коронавируса находятся в группе риска, и которым в первую очередь рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Ибрагимова каждый день звонит подопечным, спрашивает о самочувствии и узнает о необходимых продуктах и лекарствах.

«Многие просят передать показания приборов учета за коммунальные услуги, переживают, чтобы не было долга» - отметила Ибрагимова.

Показания по индивидуальным приборам учета за коммунальные услуги можно передать по телефону: 8(495)374-51-91, добавочный 2557. Показания принимают по будням с 9:00 до 18:00.

«Если вам или вашим знакомым необходима помощь волонтеров, обращайтесь по телефону: 8(498)742-02-40», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.