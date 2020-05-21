РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. В подмосковных Котельниках к волонтерам присоединился капитан команды КВН «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома, он помогал раздавать продуктовые наборы нуждающимся, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Капитан команды КВН «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома совместно с «Молодой Гвардией» в составе волонтерского штаба Котельников раздал продуктовые наборы губернатора Московской области. Команда волонтеров за день доставила помощь 10 семьям города. Кожома лично передавал жителям продуктовые наборы», - говорится в сообщении.

После выполнения заявок он поблагодарил молодогвардейцев и всех волонтеров Подмосковья за их труд в это нелегкое время.

«Хочу сказать спасибо ребятам из волонтерского штаба, что пригласили поучаствовать, дали возможность помочь. Я не гонюсь за каким-то пиаром, просто считаю, что если ты что-то можешь сделать, то делай. Решил помочь, потому что могу. Поэтому ребята, если у вас есть такая возможность, то сделайте это», - отметил Кожома.