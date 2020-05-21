РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Люберецких предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Московской области, прием заявок продлится до 16 июня 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Прием заявок на участие в конкурсных отборах осуществляется на приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров, в том числе в целях повышения производительности труда. Компенсируются затраты текущего года и двух месяцев прошлого года - ноябрь, декабрь предыдущего года, до 50% от стоимости оборудования, до 10 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Размер бюджетных средств, распределяемых в рамках конкурса, составит 250 миллионов рублей. Прием заявок продлится до 16 июня текущего года. Для получения субсидии субъект МСП должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории Московской области.

Прием заявок осуществляется также по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, которое закупают в целях повышения производительности труда. Компенсируются затраты 2020 года и двух месяцев прошлого года (ноябрь, декабрь) до 70% от авансового платежа, до 5 миллионов рублей. Размер бюджетных поступлений в рамках конкурса составит 50 миллионов рублей.

«Подача заявления на конкурс осуществляется в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг: https://uslugi.mosreg.ru. Отследить статус и получить результат предоставления финансовой поддержки, независимо от принятого решения, заявитель может на портале в личном кабинете (раздел «Заявления»)», - отмечается в материале.

Извещение о проведении конкурса размещено на сайте: https://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo и портале «Малый бизнес Подмосковья»: https://mb.mosreg.ru/ в разделе «Конкурсы».