РИАМО - 21 мая. Посещаемость «Школьного портала» Московской области по итогам апреля превысила 900 тысяч человек в день, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

За это время учителя внесли в электронный журнал 38,2 миллиона оценок и 5,5 миллиона домашних заданий. Кроме того, «Школьный портал» активно использовался для обмена сообщениями и файлами.

«По сравнению с апрелем прошлого года учителя, ученики и родители стали в четыре раза чаще писать друг другу сообщения на портале, а объем загружаемых в систему файлов увеличился почти в 100 раз», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, такой многократный рост связан с тем, что во время дистанционного обучения педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети — прикреплять выполненные задания в электронный дневник.

Министр также подчеркнула, что вовлеченность пользователей по количеству просмотров страниц выросла в три раза. Это позволило порталу подняться на 40-е место в рейтинге самых популярных сайтов России по данным аналитического ресурса Similarweb за апрель текущего года.

Ранее школы, колледжи и вузы Подмосковья и Москвы перешли на дистанционное обучение.