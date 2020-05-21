РИАМО – 21 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, сообщает Газета.ru.

«В четверг, 21 мая, Шойгу исполнилось 65 лет», - говорится в сообщении.

Сергей Шойгу занимает пост министра обороны России с 6 ноября 2012 года.

Шойгу - Герой Российской Федерации (1999), заслуженный спасатель Российской Федерации (2000), генерал армии (2003).

В 2012 году Сергей Шойгу был губернатором Московской области. В январе 2020 года ему было присвоено звание почетного гражданина Подмосковья.