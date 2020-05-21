РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Сотрудники подрядной организации провели работы по окосу травы по трем улицам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают планомерную работу по окосу травы на придомовых территориях.

«Большая часть дворов на сегодняшний день освобождена от выросшей после дождей травы. Такая работа, в частности, выполнена около многоквартирных домов по улицам Молодежной, Заводской, по проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.