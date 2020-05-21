РИАМО - 21 мая. Девелопер 3-RED, являющийся одним из лидеров строительного рынка Подмосковья, получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового жилого комплекса «Облака» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы компании-застройщика.

ЖК расположен в центре города на улице Инициативной. Комплекс построили и сдали с опережением сроков, заявленных в декларациях, более чем на год. С четверга жители уже могут получить ключи и начинать заселяться в свои квартиры.

«Жилой комплекс «Облака» – это монолитный жилой дом комфорт-класса, строящийся по индивидуальному проекту. Объект представляет собой шестисекционное здание переменной этажности (14-25 этажей). Всего в предусмотрено 1020 квартир и 152 апартамента различных планировок площадью от 21 до 71 квадратных метра», — отмечается в материале.

Общая площадь квартир в ЖК составляет 40,2 тысячи квадратных метров, апартаментов – 5314 «квадратов». Квартиры сдаются как с чистовой отделкой, так и без нее. Покупателям доступно два варианта дизайнерской отделки от застройщика – «Рассвет» и «Закат».

Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческое назначение — скоро здесь появятся магазины, а также различные предприятия службы быта. На придомовой территории применен принцип «закрытого» двора – это полностью пешеходная среда без машин с зелеными насаждениями, детской площадкой и зонами отдыха.

В жилом комплексе используются технологии «Умного дома» — это системы обзорных видеокамер на улице, в подъездах, в лифтах и на этажах, с возможностью распознавания лиц и контроля доступа в ЖК. К системе также относятся датчики движения в общественных зонах, системы оповещения о ЧС, приборы учета потребляемых ресурсов с автоматизацией расчетов и вариантов оплаты.

В непосредственной близости от дома расположено несколько детских садов, школ и гимназий, поликлиник, а также магазины и фитнес-центр.

Кроме того, в шаговой доступности от жилого комплекса находятся остановки общественного транспорта, и железнодорожная платформа Люберцы-1. Добраться до ближайших станций метро «Котельники» или «Лермонтовский проспект» на автомобиле или общественном транспорте можно за 15 минут.