РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Два санитарных автомобиля Lada Largus с возможностью перевозки лежачих больных поступили в больницу №2 подмосковного Красногорска, сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Два новых санитарных автомобиля Lada Largus поступили в «Красногорскую городскую больницу №2», - говорится в сообщении.

Автомобили в комплектации «медицинская помощь» с возможностью перевоза лежачего пациента закуплены министерством здравоохранения Московской области в рамках государственного контракта с целью повышения мобильности врачебного и среднего медицинского состава поликлиник и амбулаторий и для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи амбулаторным пациентам.