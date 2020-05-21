РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. В конференциях, организованных автоинспекторами, приняли участие более 600 юных жителей Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Более 600 юных домодедовцев приняли участие в видеоконференциях, организованных автоинспекторами с использованием платформы Zoom», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД, курирующие школы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, подробно разобрали правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов.