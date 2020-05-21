РИАМО - 21 мая. В подмосковных Химках начали монтаж пролетного строения возводимого путепровода в составе транспортной развязки на пересечении М-10 «Россия» и улицы Репина, всего предстоит смонтировать 39 балок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент подрядчик приступил к монтажу балок пролетного строения. Всего предстоит смонтировать 39 балок <…>. Ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В июне начнется укрупнительная сборка металлоконструкций арочного пролетного строения,»– сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что общий вес металлоконструкций составит порядка 1,32 тысячи тонн. Всего будет произведено устройство пяти монолитных железобетонных опор. В конце августа строители планируют приступить к надвижке пролета путепровода над Ленинградским шоссе.

Гержик подчеркнул, что на стройплощадке обеспечены все противоэпидемиологические меры. На объекте введен пропускной режим, обеспечено соблюдение социальной дистанции. Все сотрудники работают в индивидуальных средствах защиты. Также организован медпункт для контроля за здоровьем работников.

Протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра, из них 158 метров – протяженность путепровода. Предусмотрено пять полос движения по основному ходу, по боковым проездам – две. На путепроводе установят архитектурное освещение. В рамках проекта частично реконструируют улицы Дружбы, 9 мая и Репина. Для удобства жителей планируется обустроить пешеходные зоны и светофоры.

Новая транспортная развязка соединит «старые» и «новые» Химки, обеспечит транспортную доступность промышленной части города, позволит беспрепятственно подъезжать к АО «НПО Энергомаш». Завершить работы по проекту запланировано на четвертый квартал 2021 года.

Проект реализуется с декабря 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. К концу 2020 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами через Ленинградское шоссе, что позволит жителям Химок ездить по путепроводу.