РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи проводит онлайн-конкурс художественных работ, сообщается в Instagram-аккаунте «Арт-Поколение» ЦКД «Марфино».

«Внимание, конкурс! Мои самые творческие, вы много трудились и у каждого накопилось огромное количество работ в портфолио. Выкладывайте свои самые яркие шедевры с хештегом #летовкрасках_2020 и отмечайте наш любимый ЦКД «Марфино». Срок до 31 мая. Вас ждут похвальные грамоты, дипломы за лучшие работы и классные призы», - говорится в сообщении.

Победители будут объявлены 1 июня на страницах Instagram-аккаунтов «Арт-Поколение» ЦКД «Марфино» и центра культуры «Марфино».