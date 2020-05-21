РИАМО - 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность многофункционального центра предоставления госуслуг в Истре к возобновлению работы, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На следующей неделе подмосковные МФЦ могут вернуться к работе для обслуживания юридических лиц. В истринском центре планируется открыть восемь из 12 окон. В каждом будут принимать по одному человеку.

«Сейчас федеральное правительство делает так, чтобы все перевести в онлайн-режим, но за рядом услуг людям по-прежнему необходимо приходить в МФЦ. Поэтому мы будем открывать центры, пока только для юридических лиц. Если этот офис в Истре принимал 600-800 человек в день, то с понедельника его пока смогут посетить максимум 100», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье предоставляется около 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Порядка 50 услуг можно получить исключительно в бумажном виде.

«Для физических лиц большинство услуг сейчас доступно онлайн. Жители уже привыкают, ведь это гораздо удобней — не надо идти в МФЦ, рисковать здоровьем или стоять в очереди. Наша задача — создать такие условия получения госуслуг, чтобы не было больше необходимости ходить в МФЦ», — отметил Воробьев.