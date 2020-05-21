РИАМО - 21 мая. Московский театр «Новая опера» имени Евгения Колобова может заработать в штатном режиме в начале августа, сообщил в четверг директор театра Дмитрий Сибирцев.

«Ничего загадывать нельзя. Когда все началось, мы думали, что это продлится до 1 апреля. Потом оказалось, что все это не шутка. <…> Пока мы планируем открыться в штатном режиме в начале августа. Но, все зависит от того, как будет складываться ситуация», — сказал Сибирцев в ходе онлайн пресс-конференции.

Он добавил, что если театр откроется в августе, то зрители смогут посетить спектакли, которые пришлось перенести из-за режима самоизоляции, а также обычный репертуар, запланированный на август-сентябрь.

По его словам, в конце ноября — начале декабря планируется премьера оперы «Кармен», а также крещенский фестиваль, посвященный юбилею театра и круглой дате со дня рождения Евгения Колобова.

Кроме того, он отметил, что театр не будет поднимать цены на билеты после открытия.

«Хочу сказать и артистам оркестра, и артистам хора, и всем нашим солистам, что, несмотря на то, что этот сезон выявил проблемы, у меня есть внутреннее решение. За ближайшие месяцы, думаю, оно не изменится. В тот момент, когда будем переподписывать новые договоры с нашими артистами, они будут переподписаны абсолютно со всеми артистами театра», — заявил Сибирцев.