РИАМО - 21 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в краже около 17 тонн авиационного керосина стоимостью 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники в Пушкинском округе совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемыми оказались 32-летний организатор и двое участников группы в возрасте 26 и 30 лет. Их задержали по местам проживания. Сейчас они находятся под домашним арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».