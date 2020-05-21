РИАМО - 21 мая. Специалисты «Мосгаза» приступили к проведению уникальной реконструкции газопровода-дюкера «Кутузовский», целью работ стало обеспечение надежности и безопасности газоснабжения города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по перекладке дюкера «Кутузовский», проходящего по дну Москвы-реки, будут выполняться закрытым способом с применением технологии микротоннелирования. Из-за особенностей рельефа местности специалистам предстоит построить два тоннеля длиной 217 и 44 метра соответственно», - сказал Бирюков.

Он добавил, что газопровод расположен на дне реки, а с помощью современных технологий его переместят под дно в специальный футляр, из-за чего газопровод смогут эксплуатировать не менее 40 лет, также уменьшатся затраты на его работу.

По словам Бирюкова, при проведении реконструкции потребителей не будут отключать от газоснабжения, а работы проведут в максимально сжатые сроки. При этом уровень шума не будет выше нормы.

Заммэра отметил, что после реконструкции на газопроводе появятся автоматизированные запорные устройства, позволяющие при возникновении нештатной ситуации перекрыть подачу газа на проблемных участках менее чем за две минуты.

Он подчеркнул, что сейчас в столице идет работа над масштабной программой по модернизации 13 газопроводов-дюкеров, построенных в 1939-1965 годах. Уже завершены работы по реконструкции газопроводов «Автозаводский», «Даниловский», «Химкинский», близки к окончанию на «Тушинском».

Дюкер «Кутузовский» был построен в 1948 году. Он входит в единую многоуровневую систему газоснабжения Москвы, благодаря закольцованности которой обеспечивается бесперебойная подача газа потребителям.