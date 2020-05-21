РИАМО - 21 мая. После снятия ряда ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, возобновилось строительство выезда из Трехгорки на Северный обход, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Возобновление строительства инициировано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Строительную площадку посетил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров. Он отметил, что сегодня главное – запустить строительство с учетом новых реалий.

«Подрядные организации включаются в работу. Стройка – очень инертный механизм. Любая остановка требует значительных дополнительных усилий по запуску объекта. При этом не стоит забывать, что для нас сейчас очень важный момент – соблюдение всех мер безопасности», - сказал Кучеров.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что строители должны в течение трех месяцев нагнать отставание от графика, вызванное противовирусными мерами.

«Дорожники планируют до конца года закончить данный объект и обеспечить выезд автотранспорта из Трехгорки на Северный обход. Работы будут идти по более плотному графику. Какие-то, возможно, даже в круглосуточном режиме», - добавил Иванов.

В настоящее время строители ведут армирование опорных элементов путепровода. В ближайшее время начнутся установка опалубки и заливка бетона. Параллельно идут устройство насыпи и формирование подъездных путей.