РИАМО - 21 мая. Специалисты Минэкологии проконтролировали ход работ по ликвидации площадки временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа, вывезено более 20 тысяч тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Московской области.

Сложная экологическая ситуация сложилась из-за недобросовестности компании, которая должна была по истечении отведенного законом срока на временное хранение (не более 11 месяцев) вывезти и утилизировать отходы. В связи с тем, что компания свои обязательства не выполнила, в Щелканове был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«По инициативе Минэкологии земельный участок был реквизирован, что позволило оперативно развернуть работы по ликвидации несанкционированной свалки и ликвидации экологического ущерба. Проверка показала, что работы идут в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день с площадки вывезено почти 17 тысяч тонн деградированных отходов и более 5 тысяч тонн фильтрата. Компания-подрядчик исполнила свои обязательства на 85% по отходам и на 100% – по фильтрату, которого накопилось за это время больше расчетного объема на 1,5-2 тысячи тонн.

Работы по ликвидации экологического ущерба ведутся в три смены. Полностью вывезти отходы планируется в июле. Все деградированные твердые отходы направляются на комплексы по переработке. Фильтрат направляется на специализированные предприятия для безопасной утилизации.